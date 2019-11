Stiri pe aceeasi tema

- Cererile activistilor pentru combaterea schimbarii climatice sunt uneori dificil de implementat, a declarat presedintele la final de mandat al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, relateaza vineri DPA. Juncker a marturisit revistei germane Spiegel ca ii place faptul ca tinerii sunt angajati in sensul…

- Franta l-a propus pe directorul general al grupului de tehnologie Atos, Thierry Breton, drept candidat la postul de comisar pentru politici industriale al Comisiei Europene, a anuntat biroul presedintelui Emmanuel Macron, dupa ce prima propunere a tarii a fost respinsa de parlamentarii europeni.…

- Comisarul desemnat pentru concurenta Margrethe Vestager, care ar urma sa devina si vicepresedinta a Comisiei Europene raspunzatoare de agenda cu privire la o Europa pregatita pentru era digitala, s-a angajat marti, in cadrul audierii in fata comisiilor de specialitate ale Parlamentului European,…

- Viitoarea presedinta a Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a primit o lovitura dura luni, prin respingerea ca ”inapti”, din cauza unor conflicte de interese, a doi dintre membrii viitoarei sale echipe - chiar inainte de confirmarea in audieri, fiind nevoita astfel sa-si remanieze echipa si…

- Viitoarea presedinta a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a intalnit joi cu liderii de grupuri din Parlamentul European pentru discutarea calendarului audierilor comisarilor desemnati, prilej cu care a fost nevoita sa raspunda in principal intrebarilor despre portofoliul cu numele "Protejarea…

- Noua propunere pentru postul de comisar european pentru Piața Interna, Sylvie Goulard, a fost audiata marți de poliția franceza in cadrul unei anchete privind o serie de angajari fictive in Parlamentul European, a declarat o sursa citata de Reuters.Audierea acesteia are loc in aceeași zi in…