- Nicolae Robu a ținut sa ofere, astazi, in cadrul conferinței de presa de la Primaria Timișoara, noi detalii referitoare la ultimele sale postari de pe Facebook privind calitatea aerului. Astfel, primarul Timișoarei susține ca a facut acele date publice nu ca raspuns dat unor alte persoane, cu referire…

- Președintele USR Timiș, Cristian Moș, a anunțat, astazi, care este strategia pentru alegerile locale din acest an. Intr-o postare pe Facebook, in care vorbește despre intalnirile cu filialele din localitați, Moș a scris ca ” sunt o mulțime de probleme in județ. Dar pentru ca este vorba de comunitați…

- Premierul Ludovic Orban il primeste, vineri, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman. Intalnirea are loc in contextul situatiei din Orientul Mijlociu. Potrivit programului oficial al premierului Ludovic Orban, intalnirea este programata la ora 9:00 si va avea…

- Circ in partidul lui Dacian Cioloș, in Ajun de Craciun. Președintele PLUS Timiș, Catalin Șipoș, a demisionat din funcție dupa ce un fost membru PNL Timiș s-a inscris in partid și a incercat sa intre in cursa interna pentru a candida la Primaria Timișoara. Marian Vasile a incercat sa se inscrie in…

- Ieri, 7 decembrie, am participat la un curs de Social Media organizat de Deutche Welle la sediul Digi24 din Bucuresti. In timpul acestui curs am aflat de la „profesoara“ de social media, Aikaterini Pegka, cateva informatii folositoare si interesante.

- Inca de la primele știri cu privire la tragedia de pe strada Miorița nr. 8, dar și in zilele urmatoare, in declarații facute la posturile de televiziune, in conferința de presa și pe propria pagina de Facebook, primarul Timișoarei, Nicolae Robu a exclus categoric orice implicare a i... The post Firmele…

- Am putea avea autobuze electrice din China, Turcia sau Polonia, in funcție de firma care va fi desemnata caștigatoare a licitației. Trei oferte au fost depuse pentru mijloacele de transport in comun, care vor trebui sa ajunga la Timișoara pana in 2024: New Kopel Car Import/ Shlomo Motors…