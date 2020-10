Stiri pe aceeasi tema

- Viitoarea dezbatere electorala din Statele Unite la care vor participa presedintele Donald Trump si candidatul Partidului Democrat in scrutinul prezidential, Joseph Biden, se va desfasura prin videoconferinta, dat fiind ca liderul de la Casa Alba are coronavirus, potrivit Mediafax.Comisia…

- Joe Biden, candidatul Partidului Democrat la alegerile prezidențiale din Statele Unite, s-a declarat de acord sa participe la a doua dezbatere televizata cu actualul președinte Donald Trump, daca experții considera ca nu ar exista riscuri medicale, dupa ce Trump a fost infectat cu noul

- Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat in scrutinul prezidential din SUA, are un avans de 10% fata de presedintele Donald Trump in preferintele electorale, iar cei mai multi alegatori cred ca liderul de la Casa Alba ar fi evitat infectarea daca ar fi tratat pandemia cu mai multa seriozitate,…

- Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat în scrutinul prezidential din SUA, are un avans de 10% fata de presedintele Donald Trump în preferintele electorale, iar cei mai multi alegatori cred ca liderul de la Casa Alba ar fi evitat infectarea daca ar fi tratat pandemia cu mai multa seriozitate.Joseph…

- Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat în scrutinul prezidential din Statele Unite, are un avans de 9% în preferintele de vot în raport cu presedintele Donald Trump, membru al Partidului Republican, conform unui sondaj publicat miercuri, potrivit Mediafax. Joseph Biden este…

- Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat in scrutinul prezidential din Statele Unite, are un avans de 9% in preferintele de vot in raport cu presedintele Donald Trump, membru al Partidului Republican, arata un...

- Donald Trump se declara increzator cu privire la faptul ca Statele Unite vor avea vaccin anticoronavirus pana la alegerile din noiembrie. Presedintele este mai optimist decat expertii in Sanatate publica de la Casa Alba.

- Fostul vicepresedinte american Joseph Biden, potentialul candidat al Partidului Democrat in scrutinul prezidential din SUA, are un avans cuprins intre 10% si 15% fata de Donald Trump in preferintele...