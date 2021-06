Vigneta și taxa de drum în Europa cât costă în 2021 și cum o plătești Daca ai in plan sa calatorești in Europa cu mașina trebuie sa știi ca vei avea de platit o serie de taxe de drum din buzunar. Afla chiar acum cum platești vinieta și taxa de drum in Europa. Vinieta se platește in Romania, Bulgaria, Ungaria, Elvetia, Slovenia, Slovacia, Republica Ceha si Austria, iar prețurile difera, evident de la o țara la alta, scrie dalnicni-znamky.com . Astfel, in Bulgaria, prețul pentru vigneta, pentru autoturisme pe o perioada de 7 zile costa 8 euro, pe 30 de zile costa 15 euro, iar pe 12 luni costa 50 euro. Vigneta și taxa de drum in Europa cat costa in 2021 și cum o platești… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 12 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.068.817 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.018.642 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 930 cazuri noi de persoane…

- Pana astazi, 8 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.065.254 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.011.694 de pacienți au fost declarați vindecați.In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.305 cazuri noi de…

- Pana astazi, 3 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.058.337 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 997.749 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 682…

- Politistii fac, joi, peste 200 de perchezitii in municipiul Bucuresti si in 28 de judete, intr-un dosar de inselaciune si evaziune fiscala, vizata fiind o firma care asigura mentenanta pentru echipamentele de securitate la incendii in institutii publice, scoli si unitati militare. Beneficiarii s-ar…

- Pana astazi, 12 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.008.490 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19), transmite GCS. 910.298 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate…

- Rata de infectare in București continua sa scada. Joi, Grupul de Comunicare Strategica a raportat o incidența de 6,81 cazuri la mia de locuitori, in scadere cu 0,10 fața de ziua precedenta. In scadere este și incidența din Ilfov, de la 8,66 la 8,58 cazuri la mia de locuitori.Media pe țara ramane la…

- Judetul Bihor a intrat in zona rosie de infectare cu SARS-CoV-2, inregistrand duminica o incidenta de 3,11 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua anterioara, cand inregistra 2,95, potrivit datelor comunicate de Grupul de Comunicare Strategica. Judetul Ilfov ramane in scenariul rosu cu…

- Judetul Ilfov are cea mai mare incidenta de infectare cu noul coronavirus, 8,33 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua anterioara, cand erau 8,02, a anuntat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica. Municipiul Bucuresti a atins o incidenta de 6,88 cazuri la mia de locuitori, in crestere…