Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident a avut loc, joi dimineața, pe A2. O masina s-a rasturnat pe camp, dupa ce a rupt parapetul de protectie, in zona localitatii constantene Murfatlar. Patru persoane, printre care si doi copii, au fost duse la spital. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a transmis ca pompierii…

- Un șofer, care consumase bauturi alcoolice și nu avea permis de conducere, a fost urmarit de poliție pe Bulevardul Ghencea din Capitala, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalele acestora. Șoferul a lovit o alta mașina și a intrat intr-un stalp de iluminat. „In jurul orei 00.05, polițiști din cadrul…

- Un tanar de 19 ani, arestat preventiv, a evadat din sediul Sectiei 15 Politie din Capitala. El a reușit sa iasa pe geam, deși avea mainile incatușate. Tanarul a fost insa prins de polițiști o ora mai tarziu. „La data de 11.04.2022, in jurul orei 11.30, un tanar de 19 ani, arestat preventiv, a evadat…

- Un accident in care au fost implicate 4 mașini s-a produs, sambata dimineața, in București, in zona Mihai Bravu. Unul dintre autoturisme a intrat intr-o patiserie. La fața locului au ajuns de urgența o ambulanța SMURD și un echipaj al pompierilor. Femeia care se afla la volanul mașinii care a intrat…

- Incident grav in Capitala. Un șofer a intrat, miercuri de dimineața, cu mașina in gardul Ambasada Rusiei. Autoturismul a luat foc, iar barbatul de la volan a murit. „In aceasta dimineata, in jurul orei 06.00, a fost sesizat un eveniment, in care a fost implicat un autoturism, care a parasit soseaua…

- Camerele de supraveghere ale mall-ului AFI Cotroceni au surprins momentul in care mașina care a provocat accidentul de sambata, 2 aprilie, a intrat intr-unul din autoturismele care rula cu viteza mica, pentru a gasi un loc de parcare. Șoferul SUV-ului care a provocat accidentul din parcarea subterana…

- Un incendiu a izbucnit, marți, la acoperisul magazinului Prosper, din Calea 13 Septembrie, din București, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența. Zona este acoperita de un nor dens de fum. ”Incendiu la acoperișul magazinului Prosper, Calea 13 Septembrie”, anunta, marti, ISU Bucuresti-Ilfov.…

- Bucureștiul are 454 de sirene pentru avertizarea populației, insa doar 330 sunt funcționale. Mai mult, doar 187 sunt introduse intr-un sistem de alarmare și pot fi acționate de la distanța, restul fiind acționate doar de la fața locului. Primaria Capitalei are in gestiune 278, din care numai 155 sunt…