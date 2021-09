Vieţuitoare din Australia, inclusiv koala, incluse pe o listă cu specii pe cale de dispariţie Vietuitoare salbatice din Australia, inclusiv koala, au fost incluse pe o lista cu sute de animale si plante native aflate pe cale de disparitie, informeaza Xinhua joi.



Lista a fost intocmita in urma unui studiu lansat joi si publicat in jurnalul stiintific Ecology and Evolution, in incercarea de a stimula adoptarea unor masuri urgente pentru conservarea acestor specii.



Datele colectate de cercetatori, condusi de oamenii de stiinta din domeniul mediului de la Universitatea din Queensland (UQ), au fost deja trimise autoritatilor federale si statale si grupurilor de conservare,

Sursa articol si foto: agerpres.ro

