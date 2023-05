Stiri pe aceeasi tema

- OpenAI, compania care a creat robotul conversațional ChatGPT, a anunțat vineri, 28 aprilie, ca acesta a fost autorizat din nou in Italia, dupa ce a fost blocat luna trecuta in urma unor acuzații privind incalcarea legislației referitoare la protecția datelor personale, a informat Agerpres.„ChatGPT este…

- „In cadrul Consiliului National Forta Dreptei am luat decizia de a solicita demiterea de urgenta a ministrului Finantelor pentru gravitatea minciunilor care au fost cuprinse in proiectul legii bugetului de stat si in proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat. Minciuna are picioare scurte…

- Proprietarul Twitter, Elon Musk, a declarat joi ca utilizatorii platformei de socializare vor putea sa ofere urmaritorilor lor abonamente pentru continutul lor, care va putea include texte si videoclipuri lungi, transmite Reuters, citat de news.ro.Utilizatorii care ofera abonament la continutul lor,…

- Autoritatea italiana pentru protectia datelor a interzis temporar chatbot-ul ChatGPT al OpenAI si a lansat o ancheta cu privire la o presupusa incalcare a regulilor de colectare a datelor utilizatorilor de catre aplicatia de inteligenta artificiala, transmite Reuters. Agentia italiana, cunoscuta si…

- Utilizatorilor de Instagram si Facebook din Romania si Italia le-a fost limitat accesul la muzica, pe cele doua retele sociale. Compania care detine platformele n-a mai ajuns la o intelegere cu cei care gestioneaza drepturile de autor. A fost un conflict intre doua companii, despre asta este vorba,…

- SpaceX, Netflix si Boeing se numara printre companiile care se alatura ”celei mai mari” misiuni de afaceri din SUA in Vietnam, saptamana viitoare, pentru a discuta despre oportunitatile de investitii si vanzari in natiunea in plina expansiune din Asia de Sud-Est, transmite Reuters, potrivit news.ro.Peste…

- Sase tari europene au condamnat sambata recentele atacuri ale militantilor palestinieni in care au fost ucisi cetateni israelieni in Cisiordania ocupata si au cerut totodata Israelului sa puna capat extinderii coloniilor in acel teritoriu, transmit Reuters, AFP si EFE.

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca Ministerul Afacerilor Externe (MAE) ii va transmite luni ambasadorului Ucrainei in Romania ca autoritatile romane solicita aprobare pentru verificarea lucrarilor realizate pe canalul Bastroe.