Vietnamul produce primul vaccin împotriva pestei porcine africane pentru uz comercial Pesta porcina africana, una dintre cele mai devastatoare boli in randul animalelor, a fost depistata prima data in Vietnam, in februarie 2019. In plus, Vietnamul a sacrificat anul trecut aproximativ 20% din numarul total al porcilor. Pesta porcina africana a aparut in Africa, iar ulterior s-a raspandit in Europa si Asia si a ucis sute de milioane de porci la nivel global. In schimb, pesta porcina africana nu afecteaza oamenii. ”Acesta este un eveniment important in industria veterinara”, a declarat ministrul adjunct al Agriculturii, Phung Duc Tien, intr-un comunicat. El a mai precizat ca vaccinul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 23.000 de ucraineni au primit autorizația de a intra pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, ca parte a prgramului „Uniți pentru Ucraina”, un proces simplificat al administrației Biden pentru refugiații din aceasta țara care doresc sa vina in SUA, a anunțat marți Departamentul pentru Securitate…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva Iasi", medicul Florin Rosu, afirma ca in Romania nu exista niciun caz si nici macar o suspiciune de variola a maimutei, boala depistata in Europa si America de Nord. Potrivit acestuia, boala nu se transmite usor si poate fi prevenita prin vaccinarea…

- Pentagonul a prezentat trei versiuni ale motivului pentru care Rusia a decis sa-și schimbe prioritațile, ocuparea completa a regiunii Donbass devenind una dintre acestea, potrivit Zdg.md. Potrivit Pentagonului, ultimele manevre ale armatei ruse în estul Ucrainei indica faptul ca capturarea…

- Presedintele american Joe Biden a discutat sambata la Varsovia cu inalti oficiali guvernamentali ucraineni in timpul vizitei sale in Polonia pentru a-si arata sprijinul pentru flancul estic al aliantei NATO in fata invaziei rusesti in Ucraina. Biden s-a intalnit sambata cu oficiali ucraineni. Au participat…

- Presedintele american Joe Biden a discutat sambata la Varsovia cu inalti oficiali guvernamentali ucraineni in timpul vizitei sale in Polonia pentru a-si arata sprijinul pentru flancul estic al aliantei NATO in fata invaziei rusesti in Ucraina. Biden s-a intalnit sambata cu oficiali ucraineni. Au participat…

- Utilizarea substanțelor chimice in agricultura este o practica ce a determinat discuții contradictorii susținute cu argumente plauzibile atat de catre cei care contesta folosirea lor, cat și de catre cei care afirma ca, in lipsa lor, agricultura ar fi pierduta. In Anuarul Statistic intocmit de Organizația…

- Statele Unite ale Americii au autorizat un zbor charter contractat de guvernul Rusiei pentru a-i repatria pe diplomatii rusi de la Organizatia Natiunilor Unite care au fost expulzati recent pentru abuz de privilegii de resedinta, a declarat sambata un purtator de cuvant al Departamentului de Stat…

- Kamala Harris, vicepreședintele SUA, vine in Romania, in contextul interventiei militare ruse in Ucraina. Potrivit unor surse de la Casa Alba, Kamala Harris, vicepreședintele Statelor Unite ale Americii va face o vizita, saptamana viitoare, in Polonia si Romania, pentru a demonstra solidaritatea cu…