- Vietnamul pregateste masuri obligatorii pentru utilizatorii retelelor sociale atat pe platforme la nivel local, cat si din strainatate pentru a le verifica identitatea in incercarea de a combate infractiuni online, a informat luni presa de stat, relateaza agenția Reuters, preluata

- Guvernul Serbiei a stabilit termen de o luna pentru predarea armelor ilegale. Guvernul Serbiei a stabilit luni ca toti cei care detin arme de foc fara licenta trebuie sa le predea voluntar fara consecinte penale. Masura a fost luata ca raspuns la cele doua atacuri armate soldate saptamana trecuta cu…

- Autoritațile vor sa interzica plațile cu numerar pentru salariu sau la comercianți, potrivit unui proiect de lege propus recent pentru adoptare la votul decisiv al Camerei Deputaților. Cum a fost avizat de catre toate Comisiile, se pare ca are toate șansele sa fie aprobat. La acest moment, proiectul…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei va incheia, pe o perioada de 4 ani, contracte de finantare cu autoritatile administratiei publice locale pentru realizarea de locuinte sociale sau locuinte de necesitate, a decis, miercuri, Guvernul, informeaza AGERPRES . Potrivit unui comunicat…

- Asociația GAL Valea Somesului anunta lansarea in perioada 20.04.2023-31.05.2023 a primei sesiuni de cereri de proiecte din anul 2023 pentru Masura M6/6B – Crearea infrastructurii sociale pentru populatia rurala. Data lansarii apelului de selecție: 20.04.2023. Masura M6/6B – Crearea infrastructurii…

- Utilizatorii au acum acces la Bard, chatbot-ul Google, in incercarea companiei de a strange strange adepți dar și pentru a primi feedback, in lupta cu Microsoft Corp privind suprematia in domeniul Inteligenței Artificiale, relateaza Reuters, potrivit Agerpres . Incepand din SUA si Regatul Unit, utilizatorii…

- Presedintele american Joe Biden se pregateste sa anunte marti un ordin executiv care va inaspri verificarile de cazier pentru cei care vor sa cumpere arme de foc, informeaza Reuters, care mentioneaza ca este vorba de cea mai cuprinzatoare masura politica pe care o poate decide liderul democrat de la…

- Autoritațile din Letonia au luat decizia sa doneze Ucrainei mașinile confiscate de la șoferii cu alcoolemie ridicata dupa ce spațiile stabilite pentru depozitarea acestor vehicule au devenit supraaglomerate, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres . Masura a fost introdusa la inceputul anului,…