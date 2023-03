Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Federala a Aviatiei (FAA) a propus vineri o sanctiune civila de 175.000 de dolari impotriva SpaceX, pentru ca nu a transmis agentiei unele date legate de siguranta inainte de lansarea unor sateliti Starlink in august 2022, transmite Reuters. Aceasta amenda vine la cateva zile, dupa…

- Administratia SUA i-a indemnat luni pe cetatenii americani sa paraseasca imediat Rusia, din cauza razboiului din Ucraina si a riscurilor detentiei arbitrare si persecutiilor comise de autoritatile ruse, informeaza agentia Reuters, citata de Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Rusia l-a invitat pe muzicianul englez Roger Waters, unul dintre fondatorii trupei Pink Floyd, sa vorbeasca miercuri in Consiliul de Securitate al ONU in cadrul unei reuniuni pe care autoritatile de la Moscova au solicitat-o in vederea unei discutii despre livrarile de arme catre Ucraina, informeaza…

- Fermierii americani intentioneaza sa majoreze suprafata cultivata cu porumb in 2023, mizand pe pretul scazut al ingrasamintelor necesare pentru culturile de porumb, si spera ca vor obtine o recolta buna dupa ce seceta de anul trecut a dus livrarile de porumb american la cel mai scazut nivel din ultimul…

- Vladimir Putin a avut vineri discutii cu oficiali de top din domeniul securitatii despre stadiul eforturilor Rusiei de a extinde in mod legal limitele exterioare ale platformei sale continentale din Oceanul Arctic, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Congresmeni americani au cerut duminica administratiei presedintelui Joe Biden sa trimita Ucrainei tancuri M1 Abrams, estimand ca inclusiv un numar simbolic al acestor tancuri ar putea determina aliatii europeni sa procedeze la fel, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Anul trecut a fost cel al cincilea cel mai cald an de cand se fac masuratori in lume si ultimii noua ani au fost cu cele mai crescute temperaturi din timpurile preindustriale, in timp ce schimbarile climatice au continuat sa creasca temperaturile si sa alimenteze vremea extrema, au afirmat joi oameni…

- Charles Sobhraj, celebrul criminal in serie francez care a inspirat serialul BBC/Netflix "Sarpele", nominalizat la premiile de televiziune, a revenit, sambata, in Franta, dupa ce a fost eliberat din inchisoarea din Nepal, desi era condamnat pe viata, relateaza Reuters, citat de news.ro. Fii…