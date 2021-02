Stiri pe aceeasi tema

- Partidul comunist aflat la putere in Vietnam a incheiat luni lucrarile celui de-al 13-lea congres national cu o conferinta de presa la care liderul partidului, Nguyen Phu Trong, si-a reluat angajamentele de a combate coruptia in randurile formatiunii, relateaza dpa, potrivit AGERPRES. "Am…

- Partidul comunist aflat la putere in Vietnam a incheiat luni lucrarile celui de-al 13-lea congres national cu o conferinta de presa la care liderul partidului, Nguyen Phu Trong, si-a reluat angajamentele de a combate coruptia in randurile formatiunii, relateaza dpa. "Am recuperat milioane de dolari…

- Producatorul chinez de smartphone-uri low cost Honor schimba strategia dupa despartirea de firma mama Huawei Producatorul chinez de smartphone-uri low cost Honor a anuntat, vineri, ca semnat parteneriate cu principalii furnizori de cipuri, Intel si Qualcomm, dupa despartirea de firma mama Huawei, transmite…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, le-a spus celor cinci membri permanenti ai Consiliului de Securitate ca i-ar placea sa continue cu un al doilea mandat, a relatat duminica Bloomberg News, care citeaza doua surse aflate la curent cu acest subiect, potrivit Reuters. Conform relatarii, Guterres…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca va respinge proiectul de lege a apararii, in valoare de 740 de miliarde de dolari, care stabileste cheltuielile si politica Pentagonului, unul dintre motive fiind cererea sa de excludere a unei reglementari, numita Section 230, care protejeaza companiile…

- Autoritatile chineze au arestat o angajata locala a biroului din Beijing al Bloomberg sub banuiala de periclitare a securitatii nationale, a anuntat vineri grupul american de presa, potrivit Reuters. Suspecta, numita Haze Fan, a fost vazuta atunci cand era escortata de ofiteri de securitate din cladirea…

- Foxconn pleaca din China in Vietnam, la cererea Apple. De ce muta americanii o parte din producție din țara renumita pentru angajații ieftini Apple a cerut contractorului taiwanez Foxconn sa mute o parte din activitatile de asamblare de tablete iPad si laptopuri MacBook din China in Vietnam. Compania…

- ​Cota de piața a Huawei la vânzarile de smartphone-uri ar putea scadea la 4% în 2021, estimeaza compania de cercetare TrendForce, citata de Bloomberg. Huawei a avut 20% cota în trimestrul al doilea și va încheia anul cu 14%, dar 2021 se anunța extrem de greu. Compania este grav…