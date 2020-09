Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sase persoane au murit si peste 100 au fost ranite dupa ce furtuna tropicala Noul a lovit coasta centrala a Vietnamului, au declarat, luni, mass-media de stat, potrivit DPA, citata de Agerpres.Furtuna a atins uscatul in apropierea oraselor turistice Hue si Da Nang, in cursul zilei de vineri.…

- Cel putin sase persoane au murit si peste 100 au fost ranite dupa ce furtuna tropicala Noul a lovit coasta centrala a Vietnamului, au declarat luni mass-media de stat, potrivit DPA, potrivit Agerpres.Furtuna a atins uscatul in apropierea oraselor turistice Hue si Da Nang in cursul zilei de…

- Cel putin 17 persoane au murit si alte zeci au fost ranite dupa ce ploile abundente au inundat mai multe orase in provincia Punjab din centrul Pakistanului, au informat joi responsabili din cadrul serviciilor de salvare, potrivit DPA. Cele mai multe decese au avut loc in orasul estic Lahore,…

- Cel putin trei persoane, dintre care doi membri ai garzii prezidentiale afgane, au fost ucise si 16 au fost ranite de rachete trase marti asupra capitalei Kabul, au anuntat miercuri responsabili afgani, informeaza AFP. "Din nefericire, in urma acestor atacuri cu rachete, trei persoane,…

- Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata si alte mii au fost stramutate in ultimele patru zile in urma ploilor musonice torentiale care au facut ravagii in provincia Belucistan din sud-vestul Pakistanului, a informat miercuri presa locala, potrivit Xinhua. Din cauza precipitatiilor abundente,…

- Furtuna tropicala Isaias a lovit marti coasta de est a Statelor Unite, unde vanturile sale violente, insotite de ploi torentiale, au provocat moartea a cel putin trei persoane - una in orasul New York si doua in Carolina de Nord - si au lasat fara electricitate cateva milioane de persoane, relateaza…

- Cel putin 15 persoane au murit si alte zeci ranite dupa ce un autobuz s-a rasturnat intr-o prapastie in apropiere de Phong Nha-Ke Bang, un popular parc national din centrul Vietnamului, a anuntat mass-media de stat duminica noapte, informeaza luni dpa, citat de agerpres.ro.

- Cel putin doua persoane au murit si alte 16 sunt date disparute dupa ce o inundatie masiva a lovit un mic sat din Nepal miercuri seara, au declarat responsabili locali citati de DPA. Inundatiile provocate de muson au facut ca apele raului Bhotekoshi sa creasca, maturand o duzina de case…