- Inundatiile si alunecarile de teren provocate de taifunul Molave au provocat 33 de decese in centrul Vietnamului, alte 49 de persoane fiind date disparute, a anuntat Comitetul Coordonator Central pentru Prevenirea si Controlul Dezastrelor Naturale, potrivit Xinhua, potrivit Agerpres. Decesele au…

- Inundatiile si alunecarile de teren declansate in regiunile inalte din centrul Vietnamului de taifunul Molave, a carui intensitate a slabit intre timp, au lasat in urma cel putin 23 de morti, 47 de disparuti si 45 de raniti, conform unui bilant anuntat vineri de Comitetul

- Circa 9.000 de persoane au fost nevoite sa isi paraseasca locuintele in Filipine dupa ce taifunul Molave a atins uscatul in timp ce traversa duminica provinciile din partea sudica a insulei principale, Luzon, aducand ploi abundente si vanturi puternice, au informat autoritatile

- Alte 15 persoane au fost raportate decedate in urma ploilor torentiale care au cazut in Vietnam, ridicand bilantul victimelor inundatiilor si alunecarilor de teren din aceasta tara la 105 morti, in contextul in care 27 de persoane sunt date disparute, au anuntat marti autoritatile vietnameze, citate…

- Cel putin 18 persoane au murit si alte 14 au fost date disparute in provinciile din centrul Vietnamului in urma inundatiilor provocate de doua depresiuni tropicale, a anuntat luni guvernul de la Hanoi, relateaza dpa potrivit Agerpres. Pana duminica seara, au fost raportate 15 decese si 10 persoane…

- Cel putin 17 oameni au murit si 13 sunt dati disparuti in inundatiile provocate in ultima saptamana in centrul Vietnamului de o furtuna tropicala, a anuntat presa locala duminica, potrivit news.ro.In urmatoarele zile, regiunea centrala se pregateste pentru taifunul Linfa, care va aduce alte ploi…

- Sase persoane au murit in urma ploilor torentiale care au afectat in ultimele doua zile provinciile montane din nordul Vietnamului, au anuntat miercuri autoritatile citate de agentia DPA. Cate o persoana si-a pierdut viata in provinciile Lao Cai, Son La, Lai Chau si Thai Nguyen, in timp ce alte doua…