- Sheriff Tiraspol isi incepe astazi aventura in Liga Europei, dupa ce saptamana trecuta a fost eliminata din preliminariile Ligii Campionilor. "Viespile" vor juca pe teren propriu cu campioana Islandei Valur Reykjavik.

- Sheriff Tiraspol a castigat 660 de mii de euro datorita evolutiei in preliminariile Ligii Campionilor in aceasta vara.Pe 31 iulie "viespile" vor disputa pe teren propriu mansa retur cu Șkendia Tetovo in turul doi preliminar al competitiei.

- Sheriff Tiraspol s-a calificat in turul doi preliminar al Ligii Campionilor. «Viespile» au caștigat cu 3-0 meciul retur, susținut pe teren propriu, cu Torpedo Kutaisi și au invins cu scorul general de 4-2.

- Sheriff Tiraspol a inceput cu o infrangere noua sa aventura in cupele europene intercluburi. "Viespile" au pierdut meciul primei manșe cu Torpedo Kutaisi din Turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Sheriff a fost invinsa in Georgia cu scorul de 2-1.

- Sheriff Tiraspol se pregatește minuțios de noul sezon al cupelor europene inter-cluburi. Campioana naționala, care va lua startul in preliminariile Ligii Campionilor intr-o dubla manșa cu Torpedo Kutaisi a transferat al doilea fotbalist de la venirea pe banca tehnica a croatului

- Sheriff Tiraspol va reprezenta din nou Republica Moldova in preliminariile Ligii Campionilor. In primul tur preliminar ”galben-negrii” vor avea adversari accesibili. "Viespile" vor fi cap de serie in primele doua tururi preliminare ale Ligii Campionilor.

- Speranta Nisporeni a incheiat la egalitate, scor 0-0, partida cu Sheriff Tiraspol din etapa a noua a Diviziei Nationale la fotbal. "Viespile" au atacat in valuri in repriza secunda, insa trupa lui Cristian Efros si-a pastrat poarta intacta.

