Strategia Nationala de Aparare 2020-2024 asteapta sa intre la vot in Parlament. Documentul asigura continuarea liniilor de politica externa si de securitate trasate in mandatele lui Traian Basescu si in primul mandat al lui Klaus Iohannis si pune accent pe strangerea relatiilor cu SUA si NATO, pe cresterea relevantei Romaniei in Alianta Nord-Atlantica, pe fundamentarea […] Articolul Viesparul anti-NATO, deranjat de noua Strategie Nationala de Aparare apare prima data in Opinia Buzau .