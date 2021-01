Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara (EFSA) a aprobat miercuri utilizarea ca aliment de uz uman a viermilor de faina, informeaza Reuters. Larvele gandacului denumit popular „morar”, iar stiintific Tenebrio molitor, vor putea fi folosite ca atare sau uscate, ca ingrediente pentru curry sau sub forma de faina pentru prepararea biscuitilor, pastelor si painii, relateaza Agerpres. […] The post Viermii intra oficial in uzul alimentar, in Europa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .