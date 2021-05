Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anunțat ca utilizarea viermilor de faina galbeni uscați ca aliment a fost aprobata de statele membre. „Astazi, 4 mai, statele membre au aprobat o propunere a Comisiei Europene care permite utilizarea viermilor de faina galbeni uscați ca aliment nou", se arata intr-un comunicat al…

- ” Comisia Europeana propune crearea unui certificat verde digital pentru a facilita circulația libera in condiții de siguranța in interiorul UE in timpul pandemiei COVID-19. Certificatul verde digital va fi o dovada ca o persoana a fost vaccinata impotriva COVID-19, a primit un rezultat negativ al testului…

- Numarul noptilor petrecute de nerezidentii unei tari (vizitatori straini) in structurile de primire turistica din tarile UE a inregistrat un declin de 68% in 2020 comparativ cu 2019, cele mai semnificative scaderi, de peste 80%, fiind inregistrate in Cipru si Romania, arata

- Curtea de Conturi Europeana a lansat un audit pentru a evalua daca Comisia Europeana a protejat, in mod eficace, drepturile cetatenilor care au calatorit cu avionul sau care au rezervat zboruri in timpul crizei provocate de coronavirus. Auditorii vor examina daca normele actuale privind drepturile pasagerilor…

- Uniunea Europeana face progrese cu noua legislatie care forteaza multinationalele sa dezvaluie plata taxelor, impozitelor si activitatile fiscale pentru fiecare stat membru, informeaza publicatia Irish Times si DPA.

- Astazi, 18 februarie, Comitetul pentru securitate sanitara al UE a convenit asupra unei liste comune de teste antigenice rapide pentru COVID-19, a unei selecții de teste antigenice rapide ale caror rezultate vor fi reciproc recunoscute de statele membre precum și asupra unui set standardizat comun de…

- Adina Valean, comisarul european pentru Transporturi a explicat la Antena 3cum vom putea calatori cu un pasaport COVID-19, care sunt persoanele care ar putea sa beneficieze de el si ce se intampla cu persoanele care nu vor sau nu pot sa se vaccineze. Adina Valean, comisarul european pentru Transporturi,…

- Statele membre ale Uniunii Europene trebuie sa accelereze reformele economice si sa solutioneze blocajele care stau in calea investitiilor pentru a putea beneficia de partea care le revine din fondul de relansare, a declarat miercuri un oficial din cadrul Executivului comunitar, transmite Reuters.…