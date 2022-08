Stiri pe aceeasi tema

- Decizie fara precedent a Parchetului General. Procurorii au publicat primul volum al rechizitoriul din Dosarul Revoluției. In timpul luptelor din zona orașului Otopeni, un singur regiment a executat aproape o jumatate de milion de trageri intr-o singura noapte. Volumul I al rechizitoriului conține 345…

- CEC Bank continua sa susțina economia: credite noi acordate de 5,5 miliarde lei in primul semestru CEC Bank continua sa-și consolideze poziția pe piața – cu o creștere a activelor de 20% fața de perioada similara a anului trecut, la 53,3 miliarde de lei CEC Bank a inregistrat un profit net estimat,…

- Producția industriala a Chinei a crescut in luna iulie, mai ales ca industria de echipamente și industria de inalta tehnologie au crescut rapid, a afirmat luni purtatorul de cuvant al Biroului Național de Statistica, Fu Linghui. Astfel, producția industriala din China a crescut in luna iulie cu 3,8%…

- Digi Communications N.V. raporteaza o accelerare a performanțelor financiare și operaționale in al doilea trimestru, in comparație cu aceeași perioada a anului trecut. Veniturile consolidate ale Grupului au crescut cu 19,1% in T2 2022, ajungand la 370.4 milioane de Euro. EBITDA ajustata (inclusiv IFRS…

- Dupa primele șase luni ale anului, topul vanzarilor de mașini electrice in Europa este condus de Volkswagen. Germanii au comercializat 116.307 vehicule cu zero emisii in intervalul menționat. Pe locul 2 vine Stellantis, cu 105.413 unitați. De departe cel mai popular model cu zero emisii al Grupului…

- Profitul net al Grupului BRD s-a ridicat la 617 milioane lei in primul semestru din acest an, fata de 626 milioane lei in semestrul I 2021, in scadere cu 1,44%, iar rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) s-a situat la un nivel mai mare, de 15,6% in primul semestru al acestui an, in comparatie cu…

- AKCENTA CZ, cea mai mare instituție de plata din Europa Centrala, cu operațiuni in Republica Ceha, Slovacia, Germania, Polonia, Romania, Ungaria si Franța, a raportat pe anul 2021 un profit net de 73,1 milioane CZK (aprox. 2,95 mil. Euro), in creștere cu 17% fața de anul anterior. Instituția financiara…