- Romania, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Muntenegru, Polonia și Slovacia - statele NATO din Europa Centrala și de Est - au lansat duminica un mesaj comun in susținerea Ucrainei. Liderii țarilor amintite arata ca nu vor recunoaște niciodata referendumurile ilegale organizate de…

- In perioada 01.09.2022-31.08.2023, Colegiul Economic Buzau va derula proiectul ” CODE TO ACCES LABOUR MARKET- Cod de acces pe piata muncii”. Proiectul este finanțat prin granturile SEE 2014-2021. Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 acopera mai multe programe de finantare, care au ca scop reducerea discrepantelor…

- Fara mai multe natiuni la start din cauza conflictului din Ucraina si a contextului international, o noua editie a Campionatelor Europene de Rachetomodelism a avut loc, de curand, la Zrenjanin, in Serbia. La linia de start, doar 12 tari participante: Bulgaria, Cehia, Croatia, Marea Britanie, Italia,…

- Denisa Komives (CSȘ Blaj), la “Atletics Unlimited Games”, prima sa competiție internaționala Sportiva Denisa Komives (CSȘ Blaj), campioana naționala in proba de 800 metri, categoria copii 2, participa in aceste zile la primul sau concurs internațional, la Cracovia. “Athletics Unlimited Games” se desfașoara…

- Publicația germana Handelsblatt a realizat topul celor mai sarace tari ale Uniunii Europene, iar Romania se afla pe locul 6, conform Rador, citat de economedia.ro. Pe locul 1 se afla Bulgaria, urmata de Grecia, Slovacia, Croația, Letonia, Romania, Portugalia, Ungaria, Polonia și Spania. Produsul intern…

- In perioada 11-15 august 2022, la Cracovia (Polonia) vor avea loc "Unlimited Games", proiect sportiv ce reunește tineri din zece țari: Polonia, Austria, Ungaria, Croația, Cehia, Letonia, Lituania, Slovacia, Ucraina și Romania.

- “In vederea elaborarii si adoptarii documentelor programatice necesare apelului/apelurilor ce va/vor fi lansate pentru selectia proiectelor din cadrul acestui domeniu de investitii ce vor beneficia de finantare din Fondul pentru modernizare, Ministerul Energiei solicita celor interesati transmiterea…

- Romania se afla in top cinci țari din Europa Centrala și de Est care iși valorifica cel mai bine potențialul ca destinație turistica, potrivit celui mai recent raport „The Future of Sustainable Travel" al Emerging Europe. Prima țara in clasament se afla Polonia, fiind urmata de Ungaria, Croația, Estonia,…