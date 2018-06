Vienna Insurance Group cumpara operatiunile Gothaer din Polonia

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul austriac Vienna Insurance Group (VIG) care controleaza aproximativ un sfert din piata locala de asigurari prin intermediul a trei companii - Asirom, Omniasig si BCR Asigurari de Viata- a revenit puternic in piata asigurarilor auto obligatorii (RCA) in primele trei luni din acest an, in conditiile…

- Vienna Insurance Group, companie care controleaza in Romania societatile Omniasig, Asirom si BCR Asigurari de Via­ta, a inregistrat in Romania in primele trei luni ale anului prime brute subscrise de 146,6 milioane euro, in crestere cu 11,4%, din care segmentul RCA a generat…

- "VIG a fost prima companie de asigurari care s-a extins in Est dupa ce a cazut Cortina de Fier și acum culegem roadele, mai mult de jumatate din profitul de 442,5 milioane de euro obținut anul trecut, fiind adus de companiile din Europa Centrala și de Est. Am intrat in aceste țari cu intenția de a ramane…

- Dupa un an aparent slab, cu scaderi importante de venituri și un profit declarat aproape neglijabil in comparație cu dimensiunea afacerilor și cu rezultatele competitorilor, austriecii de la Vienna Insurance Group, anunța, pentru Capital, ca se uita foarte atent la eficiența costurilor și ca, acolo…

- Grupul austriac Vienna Insurance Group (VIG) a raportat venituri in scadere cu 5% pana la 506,5 milioane de euro in 2017 pe piata din Romania, unde controleaza asiguratorii Omniasig, Asirom si BCR Asigurari de Viata, dar un profit in crestere cu 75,9% pana la 6,2 milioane de euro, potrivit rezultatelor…

- Grupul austriac de asigurari Vienna Insurance Group (VIG), liderul pietei romanesti de asigurari, a inregistrat anul trecut un avans de 3,7% al primelor subscrise, pana la 9,4 miliarde de euro. VIG detine in Romania companiile de asigurari Asirom, Omniasig si BCR Asigurari de Viata. In 2016, VIG…

- Vienna Insurance Group (VIG), companie care controleaza in Romania societatile Omniasig, Asirom si BCR Asigurari de Via­ta, a inregistrat in 2017 prime brute subscrise de 506 milioane euro pe piata locala, in scadere cu 5% fata de perioada similara a anului precedent, in timp ce profitul inainte…