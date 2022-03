Vienna Insurance Group AG anunţă că volumul primelor a crescut cu 5,5% în 2021, la 11 miliarde de euro Dividendul propus a crescut la 1,25 euro pe actiune (+66,7%), anunta asiguratorul. ”Volumul total al primelor, de 11 miliarde de euro, a depasit cu 5,5%, respectiv cu peste 574 milioane de euro, valoarea inregistrata in anul anterior. Totodata, a fost atins pentru prima data pragul de 11 miliarde de euro. Grupul VIG a obtinut cresteri semnificative pe toate liniile de business, cu exceptia asigurarilor de viata cu prima unica, ce au scazut usor, in linie cu strategia noastra. In 2021, cresteri semnificative ale primelor s-au inregistrat mai ales pe segmentul asigurarilor de proprietati si raspunderi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

