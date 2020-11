Stiri pe aceeasi tema

- Vienna Insurance Group raporteaza la finele primelor trei trimestre ale anului in curs un profit inainte de impozitare de 266,3 milioane de euro, in scadere cu 29,2% fata de cel obtinut in perioada similara din 2019, si o crestere cu 1,7% a veniturilor din prime, pana la 7,986 miliarde de euro, determinata…

- Vienna Insurance Group raporteaza o crestere a primelor in primele trei trimestre din 2020 Standard & Poor’s reconfirma ratingul A+ cu perspectiva stabila acordat Grupului Veniturile din prime au crescut cu 1,7%, la aproape 8 miliarde de euro Se mentine evolutia pozitiva a profitului inainte…

- Pandemia de Covid-19 a determinat jumatate dintre soferii romani (50,7%) sa isi modifice planurile de achizitie a unei masini si sa aleaga o masina mai ieftina sau sa amane achizitia, conform unui sondaj realizat de EY privind obiceiurile de cumparare a autovehiculelor, derulat in randul soferilor…

- Numarul cazurilor de infectii cu noul coronavirus la nivel mondial a depasit duminica 50 de milioane de cazuri, potrivit datelor Reuters, iar cel de-al doilea val al pandemiei produs in ultimele 30 de zile reprezinta un sfert din acest total.Citește și: Romania a intrat in mini-LOCKDOWN, la…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat, luni seara, lista tarilor/ zonelor GALBENE cu risc epidemiologic ridicat, care intra in vigoare incepand cu data de 3 noiembrie. Persoanele care vin in Romania din aceste zone "galbene" intra in carantina pentru 14 zile. Zonele galbene,…

- Saracia extrema va creste anul acesta pentru prima data in peste doua decenii. Pandemia de Covid-19 va face ca 115 milioane de oameni sa se incadreze in aceasta categorie pana la finalul anului, arata un raport al Bancii Mondiale, scrie hotnews . Saracii, si mai saraci… Pana in 2021, cifra celor aflati…

- Romania a importat masti faciale in valoare de 272 milioane de euro, in primul semestru al acestui an, fiind devansata doar de Cehia, Polonia, Austria, Belgia, Olanda, Spania, Italia, Franta si Germania, arata datele publicate marti de Eurostat. Conform acestor date, in primele sase luni ale acestui…

- Deficitul bugetar a urcat la 5,18% din PIB in primele opt luni din 2020, mai mult decat dublu fața de anul trecut. Cat ne-a costat pandemia Deficitul bugetar a urcat la 5,18% din PIB dupa primele opt luni ale acestui an, respectiv 54,77 miliarde de lei, precizeaza Ministerul Finantelor Publice (MFP),…