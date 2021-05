Stiri pe aceeasi tema

- De la jumatatea lunii mai, capitala Austriei, Viena, va incepe sa vaccineze anticoronavirus femeile insarcinate si va deveni astfel primul oras din Uniunea Europeana care adopta aceasta masura, ce are ca scop evitarea unor posibile complicatii in timpul sarcinii ca urmare a infectarii cu SARS-CoV-2.

- Capitala austriaca le va oferi posibilitatea de a se vaccina femeilor insarcinate incepand din saptamana a 13-a de sarcina, dupa ce a clasificat acest grup de populatie ca fiind de mare risc, a anuntat duminica responsabilul pe probleme de sanatate din Viena, social-democratul Peter Hacker.Vaccinurile…

- Austria va oferi Republicii Cehe 30.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19, a anuntat vineri biroul cancelarului Sebastian Kurz, in ceea ce a numit o manifestare de solidaritate dupa constatarea ca Uniunea Europeana nu a facut destul pentru a ajuta aceasta tara, transmite Reuters. Citește…

- Ungaria a inceput sa permita femeilor insarcinate sa se vaccineze impotriva coronavirusului, a declarat ministrul familiei, Katalin Novak, duminica - informeaza MTI, potrivit AGERPRES. Citește și: Piers Morgan continua razboiul cu Meghan Markle: Este una dintre celebritatile ipocrite, smiorcaite…

- Femeile insarcinate vaccinate impotriva COVID-19 ar putea transmite protectia copiilor lor, conform unui nou studiu preliminar realizat in Israel, relateaza miercuri Reuters citata de Agerpres. Potrivit cercetarii efectuate in luna februarie, au fost detectati anticorpi la toate cele 20 de femei carora…

- LeBron James, superstarul ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), care a refuzat sa spuna daca se va vaccina impotriva Covid-19, afirmand ca acest lucru tine de "sfera privata", este criticat in prezent pentru nu doreste sa ofere un exemplu in randul comunitatii afro-americane in lupta…