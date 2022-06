Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a indemnat statele partenere sa semneze un acord si sa creeze un mecanism prin care bunurile si fondurile rusesti aflate sub jurisdictia lor sa poata fi confiscate pentru a fi folosite la oferirea de compensatii celor afectati de razboi. „Indemnam tarile partenere…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, duminica seara, intr-un discurs, ca “operatiunea speciala” a armatei ruse este “in faliment” si ca Rusia va recunoaste realitatea. “Ne pregatim pentru noi tentative ale Rusiei de atacuri in Donbas, de intensificare a miscarilor sale in sudul Ucrainei.…

- Ministerul de Externe al Rusiei a anuntat, joi, ca a declarat ”persona non grata” sapte diplomati danezi, ca raspuns la o actiune similara luata de Copenhaga cand a expulzat 15 diplomati rusi in luna aprilie, relateaza Reuters. Moscova se opune, de asemenea, si politicii Danemarcei de acordare de asistenta…

- Oficialitati ruse au reactionat vehement fata de interzicerea in Republica Moldova a unui simbol al invaziei Rusiei in Ucraina, relateaza miercuri dpa, dupa ce presedinta Maia Sandu a promulgat in urma cu o zi o lege in acest sens. Senatorul rus Aleksei Puskov, seful Comisiei provizorii a Consiliului…

- Uniunea Europeana a lansat o platforma pentru ca tarile membre ale blocului comunitar sa poata cumpara in comun gaze naturale si lichefiate, in incercarea de a reduce dependenta de combustibilii din Rusia si de a acumula rezerve in perspectiva unor socuri de aprovizionare. In urma invaziei Ucrainei…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis, referitor la noul pachet de sanctiuni la adresa Rusiei, ca „acest pachet arata spectaculos, dar nu e de ajuns”, si ca „poate fi cu greu considerat proportional cu raul pe care lumea l-a vazut la Bucea”. El ii critica pe politicienii care „inca nu…

- Rusia va propune, in cadrul viitoarelor negocieri, un summit al președinților Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, precum și un acord politic care sa includa elementele stabilite, conform Mediafax. „Vom aplica o strategie in doua etape pentru reducerea conflictului: una dintre etape este de tip militar,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a comparat invadarea Ucrainei de catre Rusia cu al Doilea Razboi Mondial, duminica, in discursul adresat Israelului, relateaza agențiile internaționale de presa. „Am dreptul sa compar istoria noastra cu a voastra, lupta noastra pentru supravietuire cu al Doilea…