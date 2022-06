Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a spus miercuri liderilor statelor NATO ca tara sa are nevoie de mai multe arme si de bani, circa 5 miliarde de dolari pe luna, pentru a se apara in fata agresiunii Rusiei, el sustinand ca ambitiile Moscovei nu se opresc la Ucraina, transmit agentiile Reuters…

- Presedintele american Joe Biden a declarat, marti, la Madrid ca Spania gazduieste un summit al NATO „cu adevarat istoric”, intr-un moment cheie al Aliantei, in contextul invaziei ruse in Ucraina. El a confirmat ca SUA vor trimite inca doua distrugatoare la baza navala spaniola de la Rota, pe langa cele…

- Guvernul polonez cere noi masuri punitive impotriva Rusiei pentru a mentine presiunea economica asupra Moscovei sa puna capat invaziei sale din Ucraina, conform dpa. „Din punctul nostru de vedere, un al saptelea pachet de sanctiuni trebuie impus cat mai curand posibil. Trebuie sa mentinem presiunea”,…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a semnat un decret privind infiintarea unei comisii de evaluare a pagubelor provocate de agresiunea Rusiei, transmite The Kiev Independent. Scopul comisiei este de a asigura compensarea integrala a pagubelor cauzate Ucrainei si formarea masurilor pentru reconstructia…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, duminica seara, intr-un discurs, ca “operatiunea speciala” a armatei ruse este “in faliment” si ca Rusia va recunoaste realitatea. “Ne pregatim pentru noi tentative ale Rusiei de atacuri in Donbas, de intensificare a miscarilor sale in sudul Ucrainei.…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat o noua inregistrare video in care avertizeaza ca razboiul va deveni o „baie de sange fara sfarșit, raspandind mizerie, suferința și distrugere”, daca Ucraina nu va primi armament suplimentar, relateaza The Guardian. Apoi, in mesajul sau, menționeaza…

- Rusia, un important exportator mondial de grau, ar putea limita livrarile de produse alimentare si agricole doar la tarile ”prietene”, pe fondul sanctiunilor occidentale impuse Moscovei din cauza razboiului Rusiei din Ucraina, a afirmat, vineri, Dmitri Medvedev, fostul presedinte (2008-2012) si actual…