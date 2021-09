VIDEO/Zeci de tablouri furate din Belgia, găsite la București Zeci de tablouri, furate la inceputul acestui an din Belgia, au fost descoperite de polițiști intr-o locuința din București. Poliția Capitalei a transmis ca cercetarile in acest caz vizeaza furtul unor obiecte de arta – tablouri, fapta savarșita pe teritoriul Regatului Belgiei in luna martie a acestui an, prejudiciul fiind estimat la 160.000 euro. Polițiștii […] The post VIDEO/Zeci de tablouri furate din Belgia, gasite la București appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

