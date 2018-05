VIDEOVulcanul Kilauea a erupt din nou. Gazele toxice, noul pericol pentru hawaiieni

Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din zona vulcanului Kilauea din Hawaii se confrunta cu un nou pericol cu potential letal reprezentat de norii de gaze toxice, vapori acizi si particule de sticla vulcanica ce s-au ridicat in atmosfera dupa ce suvoaiele de lava au ajuns duminica in apele Oceanului Pacific, informeaza agentiile…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat miercuri ca România, ca parte a Uniunii Europene, a dat un semnal de solidaritate cu Marea Britanie si a expulzat un diplomat rus, în contextul scandalului legat de otravirea fostului spion Serghei

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis COD GALBEN de risc de inundatii pentru cursuri de apa din Neamt. Avertismentul este valabil in perioada 13 martie, ora 9:00 – 14 martie, ora 22:00 si sunt vizate “bazinele superioare si afluentii din bazinele mijlocii si inferioare…

- Nereguli grave constatate de inspectorii de munca gorjeni la Termocentrala Rovinari, in urma unui control desfasurat miercuri, 7 martie. Angajatii Concelex, firma care efectueaza lucrari de reabilitare a turnurilor de racire pentru SE Rovi...

- O stație spațiala chinezeasca, plina cu un material toxic, se poate prabuși in Europa. O stație spațiala scapata de sub control, pusa pe orbita de China, se va prabuși pe Pamant in doar cateva...

- Scandal in Franta, inaintea meciului Paris Saint-Germain – Real Madrid din optimile de finala ale Ligii Campionilor. Suporterii fracezi au generat haosul, noaptea trecuta, in fata hotelului in care Crstiano Ronaldo si sunt cazati.

- Daca vrem sa folosim in continuare carbunele ca sursa pentru producerea energiei, atunci Romania trebuie sa plateasca pentru a se conforma conditiilor de mediu, a fost mesajul pe care ni l-a transmis miercuri comisarul european pe probleme de energie, Miguel Arias Canete. Inasprirea…

- Senatul da unda verde pentru defrișari in ariile protejate, inclusiv in padurile virgine. Un proiect de lege votat de 81 de senatori PSD, ALDE, PNL, PMP și UDMR permite lucrarile de utilitate publica in aceste zone.