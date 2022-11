Update.Cel putin 6 persoane au fost ucise si 58 ranite intr-o explozie puternica ce a avut loc duminica dupa-amiaza pe artera comerciala foarte frecventata Istiqlal din centrul metropolei turce Istanbul, relateaza presa locala citata de AFP si Reuters. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a precizat intr-o interventie televizata ca cel putin 6 persoane au fost […] The post VIDEO.Update. Erdogan:cel putin 6 persoane ucise si 58 ranite in urma acestui ”atentat ticalos”. Imaginile groazei Atentat in inima Istanbulului. Imaginile groazei cu momentul exploziei appeared first on Știri online, ultimele…