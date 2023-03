VIDEO.Un tren cu tehnică militară a deraiat în județul Brașov. Autoritățile au deschis dosar penal Un tren incarcat cu tehnica militar a deraiat in județul Brașov si a rupt șina pe o porțiune de cațiva zeci de metri, informeaza Antena 3. Momentul a fost filmat de un conducator auto oprit la trecerea la nivel cu calea ferata. Totul s-a intamplat la Beia, in Brasov, dupa ce un lanț care lega […] The post VIDEO.Un tren cu tehnica militara a deraiat in județul Brașov. Autoritațile au deschis dosar penal appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

