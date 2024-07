Stiri pe aceeasi tema

- Soferul din Galati, cautat de politisti pentru ca era sa spulbere un barbat pe trecerea de pietoni, este politist. Imaginile au fost filmate de camera de bord a unei masini, iar, dupa ce le-au vazut pe internet, agentii de la Rutiera au inceput ancheta. Soferul, un tanar de 25 de ani, agent la o sectie…

- Sase copii cu varste intre 4 si 14 ani au fost internati la Spitalul Universitar „Dr. Georgi Stranski” din Pleven dupa ce au consumat biscuiti infuzati cu canabis, primiti de la persoane necunoscute, relateaza Novinite. Un alt copil este tratat pentru ingerare de opiacee si cocaina, conform purtatorului…

- Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede pedepse de pana la 25 de ani de inchisoare pentru furnizarea de substanțe psihoactive, cu consecința decesului unei persoane. De asemenea, legea conține sancțiuni sporite pentru consum sau finanțarea traficului și consumului de droguri. Cei prinși bauți…

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Toni Grebla, a anuntat marti ca 18.025.324 de alegatori, din care 942.730 sunt cetateni romani cu domiciliul in strainatate, au fost inscrisi in Registrul electoral la alegerile din 9 iunie, potrivit Observatornews. El a precizat ca cel mai tanar candidat…

- Un minor in varsta de 17 ani care detine permis auto categoriile B si BE poate conduce un autovehicul daca este asistat de o persoana care are permis de conducere din aceeasi categorie de minimum 10 ani, potrivit unui proiect de lege adoptat tacit de Senat. Insoțitorul-major va fi insa raspunzator in…

- O tanara cu handicap din Craiova a fost umilita de un șofer de autobuz. Era impreuna cu mama ei și a cerut sa i se deschida rampa pentru a urca, dar șoferul le-a inchis ușa in fața. S-a deschis o ancheta la regia de transport in comun, iar șoferul risca sa ramana fara loc de […] The post VIDEO. Incident…

- Teribil accident de circulație, marți seara, pe drumul forestier dintre localitatea bistrițeana Petriș și Dealul Negru. Un baiat de 16 ani a murit, iar alți șapte minori au fost raniți dupa ce autoturismul in care se aflau, condus de minorul de 16 ani, s-a rasturnat din cauza vitezei. Potrivit ISU Bistrița-Nasaud,…

- Inconștiența la volan pe Autostrada 7. Șoferul unei dube incarcate cu lemne a condus minute bune pe contrasens. Incidentul, care se putea incheia tragic, a avut loc pe centura orașului Bacau. Totul a fost filmat de un alt șofer, care a postat videoclipul pe rețelele de socializare. Pe filmarea facuta…