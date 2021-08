Un medic legist de la Spitalul Judetean de Urgente Alba a fost reținut, dupa ce a produs doua accidente si a fugit. Medicul Dragota Daniel ar fi urcat la beat la volan și a gonit pe șosele, lovind doua mașini. In cele din urma, a fost prins de fiul unuia dintre pagubiți, care a chemat […] The post VIDEO/Un medic a produs doua accidente, in Alba. A refuzat sa sufle in etilotest, desi abia se mai putea tine pe picioare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .