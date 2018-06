Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Arad, prin Compania de Transport Public Arad, in colaborare cu Direcția de Asistența Sociala Arad, pune la dispoziția persoanelor cu handicap, aflate in scaun rulant și a insoțitorilor acestora un microbuz special adaptat, ca urmare unei programari prestabilite. Persoanele interesate…

- Whatsapp vrea sa interzica accesul persoanelor sub 16 ani din Uniunea Europeana, informeaza BBC. Aplicația, care este deținuta de Facebook, va cere utilizatorilor sa iși confirme varsta atunci cand li se va cere sa accepte noile condiții și termeni in urmatoarele saptamani,

- China interzice folosirea transportului in comun persoanelor ”cu un credit social scazut”. China a decis limitarea drepturilor de transport ale persoanelor cu un ”credit social scazut”. Astfel, sunt vizate persoanele care au provocat probleme in timpul unui zbor sau au fumat in trenuri, dar și cele…

- Trebuie sa cunoasteti semnele si simptomele precoce ale bolii, astfel incat sa puteti beneficia de tratament si de gestionare adecvata imediat. Cunoasterea si intelegerea profunda a propriului trup si modul in care acesta functioneaza va vor ajuta sa determinati orice semne si simptome neobisnuite…

- Andreea Marin isi doreste cu ardoare sa nasca al doilea copil. „Zana” se bucura de momentele frumoase petrecute in compania iubitului, Adrian Brancoveanu, consulul Romaniei in Libia. Andreea Marin a declarat in cadrul unei emisiuni tv ca isi doreste sa faca un copil cu iubitul consul. Vedeta nu a oferit…