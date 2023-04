Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Naționala „Moldova Europeana”, din 21 mai, se anunța a fi un eveniment in afara politicului, unde sunt așteptați toți cetațenii Republicii Moldova, care cred in viitorul european al țarii, a declarat președintele țarii, Maia Sandu, la emisiunea „Secretele Puterii” de la Jurnal TV. Șeful statului…

- Conflictul dintre Ucraina și Rusia continua și in plan sportiv. Dupa ce Anastasia Gasanova, o sportiva din Rusia aflata pe locul 273 in circuitul WTA, a declarat ca invazia Rusiei a fost oarecum corecta, spunand ca oamenii din regiunea Donețk 'aveau lacrimi de fericire in ochi' in momentul in care Vladimir…

- Ucraineanul Vladimir Klitschko, fost campion mondial la box la categoria grea si fratele lui Vitali (primarul Kievului), a declarat ca Thomas Bach slujeste interesele Rusiei, dupa ce presedintele Comitetului International Olimpic (CIO) a propus readmiterea sportivilor rusi si belarusi in competitiile…

- Cele cinci site-uri urmeaza sa fie blocate in perioada urmatoare, in baza ordinului directorului Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața, menționand ca acestea promoveaza informații false in domeniul ce afecteaza securitatea naționala.

- Conducerea Repubblicii Moldova distruge statul de dragul celor care ii platesc bani, susține purtatorul de cuvant al lui Serghei Lavrov, Maria Zaharova. Aceasta susține ca autoritațile de la Chișinau merg impotriva propriului popor, transmite RIA Novosti . „La inițiativa SUA și Occidentului colectiv…

- Procurorul-șef european, Laura Codruța Kovesi, a declarat pentru Agenția France-Presse ca dorește sa investigheze persoanele care submineaza sancțiunile impuse impotriva Rusiei, potrivit The Guardian. Parchetul European este insarcinat sa investigheze orice infracțiune care se considera ca a prejudiciat…

- Pe masura ce sanctiunile occidentale impotriva Rusiei s-au intensificat in urma invaziei sale in Ucraina, mai multe nave s-au alaturat unei flote existente de petroliere misterioase, gata sa faciliteze exporturile de titei ale Rusiei.Persoanele din industrie estimeaza dimensiunea acestei flote "din…

- Persoanele care fug din calea invaziei Rusiei in Ucraina sunt sprijinite pe scara larga in intreaga Europa. Totusi, acestea se confrunta cu dificultati legate de educatie, gasirea unui loc de munca si acoperirea cheltuielilor zilnice, dupa cum arata rezultatele celui mai recent sondaj al Agentiei pentru…