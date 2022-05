Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, miercuri noapte, ca intensitatea atacurilor in Harkov, regiunea Donbas si in Dnipropetrovsk a crescut considerabil. El a precizat ca armata rusa se va inscrie pentru totdeauna in istoria lumii drept „cea mai barbara si inumana„, iar daca Ucraina…

- Doi bebelusi s-au nascut in locuri diferite, unul in ambulanta SMURD si altul la Spitalul Judetean Constanta, iar mama, care mai are acasa patru copii, nu stia ca asteapta gemeni, a informat, sambata, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Dobrogea”. Conform sursei citate, pompierii au fost sesizati…

- Trupele ucrainene care au intrat in orașul Bucha, dupa retragerea armatei Rusiei, au gasit case distruse, strazi blocate de tancuri și vehicule militare rusești arse și cadavre ale civililor despre care localnicii spun ca au fost uciși fara sa-i fi provocat pe soldații Moscovei, conform Kyiv Independent.…

- Imagini șocante cu un proiectil care cade in mijlocul unor oameni care stau la coada pentru a primi ajutoare in Harkov au devenit virale pe rețelele de socializare. Imaginile sunt surprinse de o camera de supraveghere de langa sediul unei companii ucrainene de curierat, Nova Poshta, transformata in…

- Imagini impresionante au fost surprinse in Harkov, unul dintre cele mai mari orașe din Ucraine, transformat intr-un oraș-fantoma de bombardamentele rusești. Un violoncelist canta muzica de Bach printre ruine, langa sediul poliției regionale, distrus de bombe. A cellist from Kharkiv performs portions…

- O ordonanța adoptata, miercuri, de Guvern, permite persoanelor fizice care gazduiesc cetateni ucraineni refugiati sa beneficieze de decontarea din bugetul Inspectoratelor Judetene pentru Situații de Urgenta a cheltuielilor cu hrana si cazarea, astfel: 20 de lei pe zi, pentru fiecare persoana gazduita,…

- Cota de contribuție la Pilonul II de pensii ar urma sa fie majorata la 4,75% incepand cu data de 1 ianuarie 2024, potrivit unui proiect de Ordonanța de Urgența aflat miercuri pe agenda ședinței de Guvern. Adoptarea acestui act este obligație asumata in PNRR. Cota de contribuție la Pilonul II de pensii…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat, marti, o hotarare referitoare la abrogarea procedurilor de carantina a persoanelor in contextul COVID-19. Hotararea a fost luata ca urmare a incetarii starii de alerta pe teritoriul Romaniei și ridicarii tuturor restricțiilor adoptate pentru…