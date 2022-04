Șase persoane, intre care patru copii, au murit, duminica dimineața, intr-o casa din Turda, care a fost curpinsa de flacari. Autoritațile au declanșat Planul Roșu de Intervenție. Potrivit ISU Cluj, pompierii din Turda și 2 Cluj-Napoca au intervenit duminica dimineața cu trei autospeciale, o autoutilitara pentru transport victime multiple, trei echipaje SMURD și cinci ambulanțe […] The post VIDEO.Tragedie in Turda. Patru copii si doi adulti au murit, dupa ce casa le-a fost cuprinsa de flacari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .