Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane au murit si 40 au fost ranite dupa ce o masina a intrat in multime, duminica seara, la o parada de Craciun din orasul Waukesha (Wisconsin), potrivit AP. Potrivit imaginilor publicate online, un SUV rosu a intrat in multimea adunata in centrul orasului, in jurul orei…

- Cinci persoane au murit și peste patruzeci au fost ranite dupa ce o mașina a intrat, ieri, intr-o parada de Craciun din Wisconsin, potrivit poliției, citata de BBC . Potrivit martorilor, cand vehiculul a lovit mulțimea parada se incheiase cu puțin timp in urma Imaginile postate online arata un vehicul…

- O masina a lovit duminica seara multimea adunata pentru o parada de Craciun in Wisconsin, Statele Unite, facand mai mult de 20 de raniti, a indicat politia locala, noteaza AFP preluat de agerpres. Incidentul, despre care autoritatile sunt in curs de a strange informatii, a avut loc in…

- Cinci persoane au fost ranite intr-un accident care a avut loc, joi dimineața, pe autostrada A1, langa Timișoara, dupa ce un autoturism a intrat pe contrasens. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe A1 Deva-Nadlac, la kilometrul 504, pe sensul de mers Arad – Timișoara,…

- O intreaga familie și-a gasit sfarșitul luni seara, intr-un incendiu care a mistuit o locuința din judetul Vrancea. Tragedia a vut loc in comuna Gologanu. In timpul interventiei de stingere a focului, pompierii descoperind trei cadavre carbonizate, doi soti si fiul lor. Din primele informatii, tanarul…

- Cinci persoane au fost ranite intr-un accident produs, joi, pe A1, in județul Giurgiu, intre doua autoturisme. In urma impactului, una dintre mașini s-a rasturnat in padure. Potrivit ISU Giurgiu, accidentul a avut loc pe A1, la km 41, pe sensul de mers spre Pitești. Au fost implicate doua autoturisme,…

- O porțiune dintr-un pod in construcție s-a prabușit, vineri, in Mumbai, India, intr-o zona unde sunt cladiri de afaceri și restaurante de top. 14 persoane au fost ranite ușor. Incidentul s-a petrecut in zona Bandra Kurla din Mumbai, la ora 4.40, au informat autoritațile. Paisprezece persoane au suferit…

- Tragedie in localitatea argeșeana Rudeni. O fata de 12 ani și-a pierdut viața, iar șase persoane au fost ranite, inte care și copii, dupa ce o mașina a intrat intr-un TIR. Accidentul s-a produs in jurul orei 5.30, pe DN 73, in zona localitatii Mihaesti, satul Rudeni, din judetul Arges. Un TIR si o masina…