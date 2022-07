Stiri pe aceeasi tema

- China se opune includerii pe lista neagra a firmelor chineze de catre SUA și va lua masurile necesare pentru a le proteja, a declarat joi Ministerul chinez al Comerțului, conform Reuters. Administrația președintelui american Joe Biden a adaugat marți cinci companii din China pe o lista neagra a comerțului…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) s-a reunit intr-o intalnire de urgenta pe tema noului focar care a izbucnit in Europa: variola maimutei, o infectie virala frecventa in vestul si centrul Africii, dupa ce peste 100 de cazuri au fost confirmate sau sunt suspectate in mai multe state europene, relateaza…

- Coreea de Nord a anuntat, joi, primul caz de infectare cu COVID-19 de la inceputul pandemiei, informeaza AFP si Reuters. Acest prim caz, depistat in timpul testelor efectuate duminica la Phenian pe persoane bolnave si febrile, corespunde variantei foarte transmisibile Omicron BA.2, a precizat agentia…

- Varianta Omicron a virusului SARS-CoV2 este la fel de severa ca variantele anterioare si la fel de contagios, potrivit unui studio de amploare realizat in Statele Unite. „Am constatat ca riscurile de spitalizare și mortalitate au fost aproape identice”, au declarat patru oameni de știința citați de…

- Beijing, capitala Chinei, care se confrunta cu un focar de coronavirus, a inasprit duminica restrictiile asociate COVID-19, in timp ce orasul Shanghai a permis iesirea din izolare a unora dintre cei 25 de milioane de locuitori ai sai dupa o noua zi, cea de-a doua, cu zero cazuri de infectare in afara…

- Beijing, capitala Chinei care se confrunta cu un nou focar de coronavirus, a inasprit, duminica, restrictiile asociate COVID-19 si a lansat o noua runda de testare in masa, informeaza Reuters. Focarul din Shanghai, care a debutat in martie, a fost cel mai acut din China dupa primele luni ale pandemiei,…

- The euro fell below $1.06 for the first time in five years against a broadly strong U.S. dollar on Wednesday amid rising concerns around energy safety and growth slowdown in China and Europe, according to Reuters. The euro slipped to a five-year low of $1.05860 after Russia’s Gazprom said it would cut…

- China a anuntat, luni, trei morti din cauza COVID-19 la Shanghai, dupa plasarea in carantina, la sfarsitul lui martie, a capitalei economice chineze, relateaza AFP. Primaria din Shanghai precizeaza, intr-un comunicat postat pe retele de socializare, ca este vorba despre trei morti in varsta, care sufereau…