Stiri pe aceeasi tema

- Clotilde Armand a anuntat ca a strans, in weekend, in zona Drumul Poiana Pietrei, alaturi de voluntarii „Let’s Do It, Romania’, 370 de tone de gunoi provenit din deseuri necontrolate. Primarul Sectorului 1 s spus ca va solicita ridicarea autorizației de funcționare pentru toți comercianții care lasa…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a participat astazi alaturi de președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și de ministrul Educației, Ligia Deca, la festivitatea de deschidere a noului an școlar la Scoala Gimnaziala Nr. 162 din Sectorul 1. Edilul nu a ratat momentul de a se lauda puțin ca președintele…

- Robert Turcescu spune ca nimeni nu are curajul sa infrunte acest fenomen care a cuprins Romania, consumului de droguri, și ca situația este complet scapata de sub control. Intr-o postare pe Facebook, jurnalistul susține ca exista chiar și polițiști, judecatori, procurori, parlamentari și miniștri care…

- Ambasada Ucrainei in Romania face apel ca oamenii sa nu filmeze si sa nu posteze pe retelele sociale imagini cu dronele care ataca porturile dunarene si cu functionarea sistemelor de aparare aeriana ucrainene. Intr-un mesaj pe Facebook, oficialii avertizeaza ca forțele ruse „monitorizeaza activ internetul…

- Imagini cu o bataie in care sunt implicati patru barbati au fost publicate pe un grup de Facebook, cei care le-au postat afirmand ca scandalul a avut loc in judetul Dolj, relateaza News.ro.Mai exact, bataia ar fi avut loc pe o strada, dar si pe scarile unui magazin din Craiova.In imaginile cu un puternic…

- Imagini cu o bataie in care sunt implicati patru barbati au fost publicate pe un grup de Facebook, cei care le-au postat afirmand ca scandalul a avut loc in judetul Dolj, relateaza News.ro.Mai exact, bataia ar fi avut loc pe o strada, dar si pe scarile unui magazin din Craiova.In imaginile cu un puternic…

- Un talent de necontestat, o viața dedicata muzicii, o batranețe petrecuta pe strazile unui mare oraș din țara. Este povestea emoționanta a artistului din Romania care a ajuns sa cerșeasca. Povestea artistului din Romania care a ajuns sa cerșeasca pe strada Mii de oameni trec zi de zi pe langa el, mulți…

- Primarul Sectorului 5, Catalin Popescu Piedone, a participat la o operațiune de igenizare a unui apartament pe raza sectorului pe care il administraeza. Apartamentul era intr-o stare jalnic semanand cu o groapa de gunoi. CITESTE SI Proiectele Sectorului 4 fluidizeaza traficul in Capitala!Zona…