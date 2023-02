Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) sprijina activitatile teroriste din Suedia, potrivit unui serviciu de informatii suedez. „Acest lucru poate include incitarea si recrutarea pentru acte teroriste, precum si finantarea terorismului”, a anuntat, sambata, Serviciul de Securitate de Stat Sapo,…

- Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) a decis vineri sa-si suspende temporar „operatiunile” in Turcia dupa puternicele cutremure care au facut cel putin 18.342 de morti in aceasta tara, conform unui nou bilant al victimelor, informeaza AFP, citata de Agerpres. „Oprim operatiunile in orasele din…

- Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) a a anunțat vineri, 10 februarie, ca a decis sa iși suspende operațiunile din Turcia in contextul cutremurelor care au zguduit țara la inceputul saptamanii și au provocat peste 18.000 de decese , potrivit celui mai recent bilanț, relateaza AFP, citata de Agerpres…

- "Daca este necesar, putem transmite un mesaj diferit in ce priveste Finlanda. Suedia va fi socata cand noi vom da un mesaj diferit despre Finlanda", a spus seful statului turc, in raspuns la o intrebare referitoare la candidatura la NATO a celor doua tari nordice.Este pentru prima oara cand Ankara lasa…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a dat de inteles ca Turcia va da unda verde pentru candidatura Finlandei la NATO, cu excepția Suediei, intr-o intalnire televizata cu tineri desfasurata duminica, noteaza AFP, citata de Agerpres . Intrebat despre candidatura la NATO a celor doua tari nordice, liderul…

- Turcia a anulat pe termen nedefinit o reuniune trilaterala cu Suedia și Finlanda privind extinderea NATO, programata pentru luna februarie, dupa un protest care a avut loc la Stockholm la finalul saptamanii trecute și care a atras furia Ankarei, a anunțat marți televiziunea turca de stat, TRT, potrivit…

- Suedia este increzatoare ca Turcia va aproba cererea sa de aderare la alianța militara NATO, dar nu poate indeplini toate condițiile pe care Ankara le-a pus pentru a-i acorda sprijinul sau, a declarat duminica, 8 ianuarie, premierul suedez Ulf Kristersson, potrivit Reuters . „Turcia confirma in același…