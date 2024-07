Stiri pe aceeasi tema

- Romani au fost implicati in incidente violente care au avut loc joi seara la Leeds, care par sa fi fost declansate de tentativa de preluare a unor copii in ingrijirea statului, relateaza vineri news.abplive.com și Agerpres.

- Un scandal fara precedent a izbucnit joi dupa-amiaza intr-un cartier din Leeds (Marea Britanie). Totul „a luat foc” atunci cand serviciile de protecție sociala au incercat sa ridice un copil dintr-o familie de romani. Scandalul a degenerat rapid. Mai multe sute de romani au ieșit in strada. De cealalta…

- Salariul minim european este mai aproape de a deveni realitate in Romania, a anuntat, joi, premierul Marcel Ciolacu. Premierul a declarat, joi, in sedinta de Guvern, ca a a fost pus in transparenta publica proiectul privind introducerea salariului minim european in Romania. ”Alegerile au trecut si revenim…

- Un barbat in varsta de 72 de ani care cerșea i-a oferit unui polițist sibian 100 de euro mita ca sa nu-l amendeze. In plus, i-a cerut acestuia sa il duca și acasa, cu mașina de Poliție. „In data de 29.05.2024 procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu a dispus reținerea unui barbat…

- Un accident grav s-a produs in Deva, unde un tanar motociclist a fost lovit de o mașina care nu i-a acordat prioritate. Acesta a fost aruncat in aer, peste mașina care l-a lovit. Un tanar de 24 de ani a murit, marti, in urma unui grav accident rutier care s-a produs in municipiul Deva. El […] The post…

- Trei indivizi au inselat cel putin 30 de persoane carora le-au promis permise de conducere originale. Acestea susțineau ca sunt reprezentanti ai unor scoli de soferi sau chiar politisti și cereau intre 600 si 1.200 de euro pentru un document. Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 1 au…

- Un barbat din Roznov, judetul Neamt, și-a distrus masina Live pe Facebook, de fata cu politistii, dupa ce i-a fost retinut talonul, in urma unui control in trafic. Soferul din Roznov a fost tras pe dreapta de un echipaj de Politie aflat in control cu o echipa de la Registrul Auto Roman. In urma verificarilor,…

- Autoritațile din Germania au dechis mai multe anchete, dupa ce mai mulți romani și maghiari s-au dat drept ucraineni pentru a beneficia de ajutoare. Mai mulți romani și maghiari impostori au fost prinși in Germania, in timp ce pretindeau ca sunt refugiați din Ucraina, pentru a beneficia de avantajele…