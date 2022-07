VIDEOREPORTAJ: Patru de 10 pe linie la Bac, la ”Papiu”

Stiri pe aceeasi tema

- In județul Mureș, au fost depuse 1.144 de contestații la examenul de Bacalaureat, a informat vineri, 1 iulie, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Mureș. "Procentul de promovabilitate dupa contestații este de 72,05%. Noua elevi au obținut media 10, dupa cum urmeaza: Colegiul Național „Alexandru…

- TOP LICEE in ALBA dupa rezultate finale BACALAUREAT 2022: Cum s-a schimbat clasamentul in funcție de rata de promovare Rezultate finale Bacalaureat 2022: In județul Alba, dupa contestații, clasamentul dupa rata de promovare pe licee este condus tot de patru unitați de invațamant. In plus, sunt patru…

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Scolar Judetean Mures dintre cei sapte elevi de 10 4 sunt de la Colegiul National "Alexandru Papiu Ilarian" si 3 de la Colegiul National "Unirea" din Targu Mures. Inainte de rezolvarea contestațiilor rata de promovabilitate la Bac in județul Mureș este de 70,19%.…

- Pagina web dedicata examenului de Bacalaureat 2022, www.bacalaureat.edu.ro, a publicat luni, 27 iunie, rezultatele inregistrate inainte de contestații, la sesiunea din luna iunie 2022. Potrivit sursei citate, la nivelul județului Mureș cele mai slabe rezultate au fost obținute la Liceul Tehnologic "Aurel…

- Ministerul Educației a publicat astazi, pe site-ul dedicat, rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de Bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2022. In Mureș s-au inregistrat 7 medii de 10 la examenul de Bacalaureat, dintre care 3 la Colegiul Național…

- Primele rezultate la Bacalaureat 2022 vor fi afișate luni, 27 iunie, pana la ora 12:00, la avizierul fiecarui liceu și online, pe bacalaureat.edu.ro. The post Emoții pentru elevi: Rezultatele la Bacalaureat 2022 vor fi afișate luni. Cand se depun contestațiile appeared first on Realitatea de Mureș.…

- „Ziua Porților Deschise" la Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian" din Targu Mureș a ingaduit joi, 19 mai, tuturor elevilor claselor a VIII-a, dornici de performanța și autodepașire, sa viziteze colegiul și sa-și cunoasca posibilii viitori colegi și profesori. Directoarea colegiului, Cristina…

- In ultimii ani, dupa criteriul mediei notelor obținute la Bacalaureat și a ratei de promovare, trei instituții de invațamant pot fi considerate cele mai bune licee din Targu Mureș. Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian" a obținut cele mai bune rezultate in 2021 și 2019, in timp ce Colegiul Național…