- Salile de la parter din Secția de Etnografie și Arta Populara din Palatul Toldalagi, Piața Trandafirilor, nr. 11, au gazduit evenimentul Cultura populara: Interioarele locuintei traditionale, luni, 17 ianuarie, intre orele 11:00-14:00. Ghidajul in expoziție a fost susținut de Laura Pop, cercetator la…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a participat vineri, 17 decembrie, la alegerile interne pentru stabilirea noului președinte al UDMR Mureș, eveniment care a avut loc in Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș. Cu acest prilej, edilul șef din "Orașul trandafirilor" și-a exprimat…

- Potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook a Craft Christmas by Delikates – Targu Mureș, in perioada 10 – 11 decembrie, in aula Palatului Culturii din Targu Mureș, va avea loc Targul de Craciun Craft Christmas al produselor și obiectelor de artizanat, oferite de catre designeri locali din Transilvania.,,Poți…

- Cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, Secția de Științele Naturii din cadrul Muzeului Județean Mureș va organiza evenimentul „Tricolorul Romaniei in lumea vie", aflat la cea de-a X-a ediție. Programul cuprinde: – Conferința de comunicari științifice ale elevilor clasei a IX-a C de la Colegiul Național…

- Ediția din acest an a Balului Palatului s-a desfașurat miercuri, 17 noiembrie, intr-un cadru de siguranța, sub forma unui spectacol. La intrare s-a prezentat certificatul verde de catre invitații care au ocupat doar 30% din capacitatea Salii Mari a Palatului Culturii din Targu Mureș. Cu toate acestea,…

- Secția de Științele Naturii din cadrul Muzeului Județean Mureș a organizat joi, 4 noiembrie cea de-a XV-a ediție a Conferinței internaționale de comunicari științifice „Preocupari recente in cercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural". Datorita restricțiilor impuse de situația pandemica…

