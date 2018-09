Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs a intersectia strazilor Izvor cu Frunzelor. Doua masini au fost serios avariate. Potrivit primelor informatii, unul dintre soferi este ranit. Este vorba despre o femeie care se afla in autoturism.Un echipaj SAJ Constanta se afla la fata locului.UPDATE:…

- USR il acuza pe liderul PSD Liviu Dragnea ca este ” intr-o campanie agresiva de aruncat perdele de fum pe adevaratele teme ale societații “. Reacția USR vine in contextul in care președintele PSD a solicitat AEP sa publice informații cu privire la modul in care partidele din opoziție și-au finanțat…

- Ieri, 19 iulie 2018, in jurul orei 06.40, polițiștii din Cugir au intervenit la un accident rutier, soldat cu pagube materiale, produs in zona strazii George Cosbuc din oras. Soferul unei autoutilitare a acrosat o alta utilitara dupa care si-a continuat drumul. Ulterior, conducatorul auto vinovat de…

- Fostul international francez, Hatem Ben Arfa, a analizat la sange nationala tarii sale si a tras o concluzie dura, desi selectionata pregatita de Didier Deschamps este Campiona Lumii: "Stilul de joc este destul de urat. Este o mizerie".

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus la data de 15.07.2018 punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul N.M., sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care nu poseda permis de conducere,…

- Vineri, Irina Bara (23 ani, 167 WYA) a obtinut a patra victorie la turneul ITF de 60.000 de dolari din Ungaria, de la Hodmezovasarhely, castigandu-si astfel biletul pentru finala, scor 7-5, 6-1 in fata tizei sale, Irina Khromacheva (23 ani, 146 WTA). Romanca a invins o sportiva care, in…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca a transmis Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica o scrisoare prin care solicita sa i se comunice daca afirmatiile lui Drago Kos, seful structurii anticoruptie din cadrul OECD au fost facute in nume propriu sau in numele organizației.…

- Un accident rutier a avut loc duminica dupa amiaza pe Podul IRA din Cluj-Napoca. Deși din primele informații se parea ca doua autoturisme s-ar fi ciocnit frontal, polițiștii care au ajuns la locul accidentului au constatat ca nu a fost vorba despre o coliziune, ci de un autoturism care a parasit partea…