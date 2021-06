Videoproiecții cu Mihai Eminescu la împlinirea a 132 de ani de la moartea marelui poet Casa de Cultura „Mihai Ursachi” a Municipiului Iași il prezinta pe „Eminescu @LIVE” intr-o formula inedita, dupa un concept al artistului Vladlen Babcinețchi. Iubitorii de arta contemporana sunt invitați marți, 15 iunie, incepand cu ora 21.30 pentru a vedea o instalație artistica, un moment special, dedicat celor 132 de ani de existența in Lumina a Poetului Național. Sculptura „Glossa” realizata de Vladlen Babcinețchi de pe esplanada Casei de Cultura „Mihai Ursachi” a Municipiului Iași va fi elementul principal al unei videoproiecții care va oferi publicului un mix de percepții vizual – auditive… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

