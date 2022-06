Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce pe frontul de lupta se duc batalii grele, rușii ramași acasa se delecteaza cu o noua bautura.Noul trend pe piața ruseasca in domeniul bauturilor alcoolice a fost luat de vodka ”Lacrimile lui Zelenski”. Cunoscuți ca mari consumatori de vodca, rușii au pus in vanzare, in supermarketuri, pe…

- Un atac cu rachete al fortelor ruse asupra orasului Ciortkiv din vestul Ucrainei a distrus partial o instalatie militara si a ranit 22 de persoane, printre care un copil in varsta de 12 ani, a declarat guvernatorul regiunii Ternopil intr-un briefing online, duminica. Ministerul rus al Apararii a anuntat…

- Batalionul Kastus Kalinouski, format din voluntar belaruși care lupta pentru Ucraina, a suferit a treia pierdere, relateaza agenția de știri NEXTA. „Astazi, batalionul nostru a suferit o pierdere uriașa” este mesajul postat pe Twitter de soldații belaruși din Batalionul Kastus Kalinouski. In timpul…

- Hackerii au reușit sa atace descrierile programelor TV din Rusia chiar in timpul ceremoniei din Piața Roșie. In loc sa se poata uita la parada Armatei Roșii, milioane de ruși au citit mesaje anti-razboi pe micile ecrane. Conform publicației Metro și BBC, mesajele anti-razboi au aparut pe mai multe canale…

- Scandal la nivel inalt intre Rusia și Israel, in ultimele zile, pe tema antisemitismului. Ministerul de Externe al Rusiei a acuzat, marti, Israelul ca sprijina ”regimul neonazist” si ”alimenteaza antisemitismul” din Ucraina, dupa ce ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, spusese ca Adolf Hitler…

- In timp ce rușii continua atacurile asupra orașelor ucrainene, armata ucraineana anunța, sambata, ca a distrus peste 1.000 de tancuri ale rușilor. Astfel, Rusia a anunțat ca unitatile sale de artilerie au lovit, in noaptea de vineri spre sambata, 389 de tinte ucrainene, inclusiv 35 de puncte de control,…

- Navele inmatriculate in Rusia sau care si-au schimbat pavilionul rus dupa data de 24 februarie 2022 au fost interzise in porturile din Romania. Autoritatea Navala Romana (ANR) a anuntat, astazi, ca nicio nava aflata sub pavilion Rusia, inclusiv iahturi sau ambarcatiuni de agrement, nu mai are voie sa…

- Ministerul de Finante al Frantei a publicat o lista detaliata a activelor rusesti in valoare de 23,7 miliarde de euro, pe care tara sa le-a inghetat de cand Rusia a invadat Ucraina in 24 februarie, transmite CNN. Lista activelor include 33 de proprietati imobiliare cu o valoare de achizitie de 573,6…