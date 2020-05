Șase proiectile din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial au fost distruse de angajații ISU Argeș, vineri. Muniția a fost gasita in curțile mai multor localnici, scrie Știri Muntenia.Vineri, in localitatea Suseni, doua echipajepirotehnice de la Detașamentul de Pompieri Pitești și Detașamentul SpecialPirotehnic au efectuat o distrugere a muniției neexplodate, cu proveniența dinPrimul și Al Doilea Razboi Mondial, gasite pe teritoriul județului Argeș.Astfel, șase proiectile explozive cu calibrul cuprins intre 57 mm și la 210 mm, plus doua grenade de mana defensive au fost distruse intr-un spațiu…