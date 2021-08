Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu s-a ales, marți, cu permisul suspendat și cu o amenda, dupa ce s-a grabit sa depașeasca o coloana de mașina pentru a ajunge in fața la un semafor, intr-o intersecție din Capitala. Potrivit unor surse din Poliție, vedeta, aflata la volan, se afla in zona in strazii Grigore Moisil- bulevardul…

- Noua polițiști de la Secția 16 de Poliție care au torturat anul trecut doi barbați au fost trimiși in judecata. Din pacate, victimele lor nu vor putea asista la proces pentru ca au murit in martie 2021, fiecare avand o problema medicala care nu a avut legatura cu agresiunea. Procurorii Parchetului de…

- Un tanar a fost reținut, vineri, dupa ce, la inceputul saptamanii, a batut un șofer in trafic, acesta fiind transportat de urgența la spital. Poliția Capitalei a anunțat ca barbatul, de 24 de ani, este cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii…

- Pirotehniștii au intervenit, marți, la un liceu din Capitala, unde a fost descoperita o lada cu grenade. Alarma a fost data la ora 9.20, cand Secția 8 Poliție a fost sesizata telefonic ca in incinta unui liceu in proces de reabilitare, din sectorul 2, a fost gasita o lada care conținea grenade. La fața…

- Un barbat de 70 de ani din Capitala a murit dupa ce s-a prabușit, de la etajul cinci, in puțul liftului. Liftul a ajuns la etajul solicitat insa fara cabina. Barbatul a apucat sa faca pasul inainte și a cazut in gol. Tragedia a avut loc luni dimineața, intr-un bloc vechi de pe Calea Victoriei. […] The…

- Politistii si procurorii au descins, miercuri dimineata, la locuința unui director de banca, suspectat de delapidare. Potrivit unor surse judiciare, este vorba de directorul agentiei Raiffeisen Bank, de pe Bulevardul Magheru, care ar fi luat din tezaurul unitații, zeci de mii de euro. Polițiști din…

- Polițiștii bucureșteni au descins, marți, la patru adrese din Capitala, fiind reținuți doi tineri, acuzați ca au furat din casele de valori a unor firme aproape 70.000 de lei. Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Serviciul Investigații Criminale, sub supravegherea…

- O mașina de Poliție a fost avariata, marți, in Capitala, dupa ce un copac s-a prabușit peste ea, din cauza vantului puternic. Masina de Politie era parcata in zona Udristei din Bucuresti, langa sediul Brigazii Rutiere, chiar sub un copac, cand a fost strivita de arborele pus la pamant de rafalele…