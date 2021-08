Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Galati au facut publica o filmare spectaculoasa in care soferul unui TIR reuseste sa evite in ultimul moment un pieton, o femeie de 90 de ani, care efectiv sare in fata autovehiculului, potrivit news.ro. Soferul TIR-ului reuseste sa o evite pe batrana, care scapa nevatamata,…

- Doi tineri de 28 și 29 de ani au murit intr-un grav accident de circulație care a avut loc miercuri seara pe Drumul European 583. Șoferul de 29 de ani ar fi intrta in mare viteza intr-o depașire și s-a ciocnit violent de un microbuz. Ocupanții autoturismului ai murit, iar opt persoane din microbuz au…

- Incidentul a avut loc joi dupa amaiza in orașul Bocșa. Unul din polițiștii care dirija traficul a facut semn unui șofer care conducea un Ferrari sa opreasca. Conducatorul auto a incetinit, iar cand polițistul s-a apropiat de mașina a demarat in tromba, lovindu-l pe agent. Totul a fost filmat de camera…

- Șoferul a luat o decizei total neașteptata. A oprit in trafic și brusc a intors mașina intrand pe linia de tramvai chiar in momentul in care tramvaiul mai avea cațiva metri pana la stație. Impactul a fost atat de puternic incat tramvaiul a deraiat. Șoferul a ramas incarcerat și a avut nevoie de ajutorul…

- Autoritațile din Sri Lanka au anunțat ca cel mai mare filon de safire din lume, in valoare de peste 100 de milioane de dolari, a fost gasit accidental in curtea unei case din zona Ratnapura. Un comerciant de pietre prețioase din statul insular a spus ca piatra uriașa a fost descoperita in curtea casei…

- Un accident deosebit de grav a avut loc in aceasta dimineața in județul Bacau. Trei barbați au murit, iar o femeie este in stare critica, dupa ce mașina in care erau a intrat intr-un copac. Este vorba de trei barbați tineri de 27, 33 și 36 de ani. Șoferul a patruns pe contrasens și […] The post Inca…

- Șoferul unui BMW, care a blocat un Logan și l-a agresat pe șoferul acestuia cu o crosa de golf, a fost identificat și reținut de polițiști. Șoferul BMW-ului, in varsta de 30 de ani, a fost reținut și este acuzat de infracțiunile de lovire și alte violențe, distrugere, tulburarea ordinii și liniștii…

- Un tanar din Iași a lovit 15 masini dupa ce a urcat drogat la volan și a condus pe o distanta de cativa kilometri. A fost prins de proprietarul unuia dintre autoturismele avariate si predat, ulterior, politistilor. Șoferul s-a deplasat de la marginea municipiului catre zona centrala, la volanul unui…