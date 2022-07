VIDEO/ISIS luptă pentru Ucraina,ultimul fake-news rusesc Ce știri mai ruleaza pe televiziunile rusești? Potrivit Agenției Nexta, o televiziune din Rusia susține ca forțele ISIS lupta pentru Ucraina, iar propagandistul Semyon Pegov, cel mai cunoscut blogger rus, a precizat ca, in Ucraina a vazut steagul AL-Qaeda langa steagul Azov. Cu alte cuvinte, in timp ce Putin ii imbrațiseaza pe talibani in timpul […] The post VIDEO/ISIS lupta pentru Ucraina,ultimul fake-news rusesc appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

