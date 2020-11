(VIDEO)Iohannis, dezlănţuit electoral împotriva PSD Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca Romania a intrat complet nepregatita in criza sanitara si PSD este principalul vinovat de acest dezastru. Nicio reforma nu a fost dusa pana la capat in Romania. Nicio reforma reala nu a scapat nesabotata de PSD, a spus Iohannis. Statul era in punctul de a nu-si putea indeplini misiunea fundamentala, a spus presedintele. Votul de pe 6 decembrie este esential pentru ca Romania nu-si mai poate permite un ciclu electoral de subdezvoltare, a declarat Klaus Iohannis. PSD a demonstrat ca nu este capabil sa se schimbe. Ramane aceeasi formatiune a baronilor rosii,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

- Partidul Social Democrat Bistrița-Nasaud propune un pact pentru sanatate, cu cinci masuri esențiale pentru sistemul sanitar din Romania. ”Președintele Klaus Iohannis dovedește ca nu a ințeles inca nimic din aceasta criza sanitara, iar prioritatea dumnealui nu este sanatatea romanilor, ci strategiile…

- Presedintele Klaus Iohannis se declara ''consternat'' de atacul care a avut loc joi la Nisa si subliniaza ca Romania este alaturi de Franta in lupta impotriva extremismului. Appalled to learn about the terrible attack at the Notre Dame Church in #Nice. Our thoughts…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, joi, un mesaj public pentru Franța, dupa atacul terorist de la Nisa, in urma caruia au murit trei persoane și multe au fost ranite. Iohannis spune ca țara noastra este alaturi de Franța in lupta impotriva extremismului”. „Am fost consternat sa aflu despre groaznicul…

- Mai multe contestații au fost depuse impotriva validarii mandatului noului primar, iar Tribunalul Timiș a amanat pronunțarea pe miercuri. „Felicitari colegei mele Clotilde Armand, validata astazi, definitiv, ca primar al sectorului 1, care a avut de invins mașinaria vechilor partide nu doar in alegeri,…

- „Daca Johannis și Orban insista sa faca alegeri, in condițiile in care cazurile grave și decesele cresc cu sutele saptamanal, vor putea fi acuzați de zadarnicirea combaterii bolilor”, afirma avocatul Gheorghe Piperea. „Deocamdata, fapta e in faza actelor preparatorii sau a tentativei (precizare pour…

- Robert Benția (44 de ani), antrenor de gimanstica și IT-ist în Reykjavik, pune pentru Digi Sport într-un context mai larg felul în care Islanda, națiune care a eliminat România din semifinalele play-off-ului pentru Euro (2-1), a investit în sport și în copii, înca…

- Secretarul de stat Raed Arafat indeamna ca populația vulnerabila sa se vaccineze impotriva gripei sezoniere, deoarece exista riscul ca gripa sa se asocieze cu noul coronavirus și efectele sa fie dintre cele mai grave. Arafat a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca persoanele vulnerabile la gripa…

- Moțiunea de cenzura depusa de PSD impotriva guvernului condus de Ludovic Orban nu va mai fi votata astazi. Din lipsa de cvorum, nici dezbaterea nu a mai avut loc, drept pentru care totul se amana. In plen au fot prezenți doar 226 de parlamentari, mai puțin de 233, numarul minim necesar pentru ca moțiunea…